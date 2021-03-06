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Председателем общественного объединения "Союз поляков в Беларуси" избран Александр Сонгин

06.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое решение принято сегодня на 10-м отчетно-выборном съезде организации. Встреча проходила в формате онлайн. В ней приняли участие 79 делегатов из разных регионов страны. Всего же в нашей стране  проживают почти 300 тысяч поляков, а также около 1 миллиона тех, кто имеет польские корни. Союз работает в области поддержания развития и популяризации польской культуры, традиций и языка. В структуре организации насчитывается 65 отделов во всех областях республики. И в этом году организации исполняется 30 лет. 

Председателем общественного объединения "Союз поляков в Беларуси" избран Александр Сонгин


Александр Сонгин, председатель ОО "Союз поляков в Беларуси": "Мы, поляки Беларуси, очень ценим тот мир и покой, который есть в нашем государстве. И очень благодарны государству, аппарату уполномоченного по делам национальностей и религий, которые поддерживают постоянно наш союз. Есть определенный круг людей как на нашей территории, в нашем государстве, так и за его пределами, которые, наверное, недооценивают ту важность гражданского конфессионального мира, покоя, благополучия, который существует. И, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому хочу сказать, что как раз в Год народного единства мы попробуем найти тот консенсус, ту золотую ниточку, ту середину золотую, которая поможет нам жить и сотрудничать".

X съезд Союза поляков в Беларуси 



Связь была налажена между Ждановичами, Гродно, Лидой, Барановичами и Браславом. Отчет за период между съездами проходит раз в четыре года. Разработан план работы объединения на ближайший сезон, он связан, в том числе, с объявленным в нашей стране Годом народного единства.

В составе Союза поляков в Беларуси - около 4 с половиной тысяч человек. В этом году организации исполняется 30 лет 

Председателем общественного объединения "Союз поляков в Беларуси" избран Александр Сонгин


В этом году  по инициативе Союза поляков уже запланированы десятки культурных мероприятий. Фестиваль "Полонез" в Слониме, проект "Августовский канал в культуре трех народов", фестиваль польской песни и многое другое.

 
Теги: Гродно
 
 
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Такое решение принято сегодня на 10-м отчетно-выборном съезде организации. Встреча проходила в формате онлайн. В ней приняли участие 79 делегатов из разных регионов...
 
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