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Главная проблема Украины - неэффективная власть
06.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДолги по газу, по зарплатам, повышение коммунальных тарифов и провальная стратегия борьбы с пандемией - результат правления антинародного режима в Украине. Таким мнением поделился в эфире "Первого независимого" канала Украины политолог Александр Лазарев.
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Долги по газу, по зарплатам, повышение коммунальных тарифов и провальная стратегия борьбы с пандемией - результат правления антинародного режима в Украине. Таким...
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