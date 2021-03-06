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В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России
06.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. В ходе встречи Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную конференцию по безопасности, а также к участию в Армейских играх.
Сергей Шойгу, Министр обороны России: "У нас много вопросов, которые требуют обсуждения, продолжения в нашем сотрудничестве. Это, конечно, и те мероприятия, которые предстоит нам провести в 2021 году. Среди них важное, серьезное учение, которое пройдет и на территории Беларуси, и на территории нашей страны. Крупнейшее среди них «Запад-2021». И тут мы, конечно, как и всегда в прошлые года, рассчитываем на ваше самое активное, деятельное участие в этих учениях".
Также министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки - в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.
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Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. В ходе встречи Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную...
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