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В Москве прошла встреча министров обороны Беларуси и России

06.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. В ходе встречи Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную конференцию по безопасности, а также к участию в Армейских играх.
Виктор Хренин, Министр обороны Беларуси: "Мной уже рассмотрено, принято решение. В этом году мы будем выставлять 27 команд для участия в 26 конкурсах, в том числе в 3 новых, которые планируются. Также примем 3 конкурса у себя на территории Республики Беларусь".

Сергей Шойгу, Министр обороны России: "У нас много вопросов, которые требуют обсуждения, продолжения в нашем сотрудничестве. Это, конечно, и те мероприятия, которые предстоит нам провести в 2021 году. Среди них важное, серьезное учение, которое пройдет и на территории Беларуси, и на территории нашей страны. Крупнейшее среди них «Запад-2021». И тут мы, конечно, как и всегда в прошлые года, рассчитываем на ваше самое активное, деятельное участие в этих учениях".

Также министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки - в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

 
 
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Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. В ходе встречи Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную...
 
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