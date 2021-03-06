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На площадке у аквапарка "Лебяжий" на автопробег собрались более сотни неравнодушных к судьбе своей страны

06.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предпраздничная атмосфера царит в эти дни по всей стране. Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины принимают поздравления с главным весенним праздником. Международный женский день совсем скоро.

А потому неудивительно, что и традиционный субботний автопробег, кстати, первый весенний, посвятили сегодня прекрасной половине Беларуси - самым красивым и любимым.

Солнечная погода задавала хороший тон участникам автопробега. На площадке у аквапарка "Лебяжий" собрались более сотни неравнодушных к судьбе своей страны. За последние месяцы единомышленники успели объехать всю Беларусь. Для представительниц прекрасного пола организаторы подготовили приятный сюрприз -   куда же в эти дни без цветов? А сам маршрут автопробега составили в форме восьмерки в честь праздника. От аквапарка "Лебяжий" колонна проследовала через проспект Победителей, улицу Ленина, Партизанский проспект, выехала на МКАД, далее проспект Дзержинского, Независимости и, снова вернувшись на кольцевую, автолюбители отправились обратно на парковку у аквапарка. Как отмечают участники, желающих присоединиться к патриотическим акциям становится все больше. К автопробегам "За единую Беларусь" подключаются и те, кто еще вчера был на другой стороне.

Чтобы принять участие в автопробеге, приезжают даже из других городов. Для многих эти встречи уже добрая традиция большой дружной семьи.

Напомним, автопробеги в поддержку мира и процветания Беларуси стартовали в августе прошлого года и уже традиционно проходят каждую субботу. А в теплую погоду, нет сомнений, число участников будет только расти.

 
 
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Предпраздничная атмосфера царит в эти дни по всей стране. Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины принимают поздравления с главным весенним праздником....
 
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