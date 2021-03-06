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На площадке у аквапарка "Лебяжий" на автопробег собрались более сотни неравнодушных к судьбе своей страны
06.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Предпраздничная атмосфера царит в эти дни по всей стране. Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины принимают поздравления с главным весенним праздником. Международный женский день совсем скоро.
А потому неудивительно, что и традиционный субботний автопробег, кстати, первый весенний, посвятили сегодня прекрасной половине Беларуси - самым красивым и любимым.
Чтобы принять участие в автопробеге, приезжают даже из других городов. Для многих эти встречи уже добрая традиция большой дружной семьи.
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На площадке у аквапарка "Лебяжий" на автопробег собрались более сотни неравнодушных к судьбе своей страны
Предпраздничная атмосфера царит в эти дни по всей стране. Цветы, подарки и комплименты. Белорусские женщины принимают поздравления с главным весенним праздником....
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