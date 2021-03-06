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Автопробег "За единую Беларусь!" в честь праздника проложил маршрут по улицам столицы в форме восьмерки
06.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредпраздничная атмосфера царит в Минске в эти выходные. Способствует тому и погода. Более сотни
Сам маршрут автопробега был составлен в форме восьмерки в честь праздника
От аквапарка "Лебяжий" колонна проследовала через проспект Победителей, улицу Ленина, Партизанский проспект, выехала на МКАД, далее - проспект Дзержинского, Независимости и, снова вернувшись на кольцевую, автолюбители отправились обратно на парковку "Лебяжьего". Как отмечают участники, ситуация в стране начинает стабилизироваться, и сейчас к автопробегам "За единую Беларусь!" присоединяются и те, кто еще вчера был на другой стороне. Приезжают семьями даже из других городов, а некоторые берут с собой и домашних питомцев.
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Автопробег "За единую Беларусь!" в честь праздника проложил маршрут по улицам столицы в форме восьмерки
Предпраздничная атмосфера царит в Минске в эти выходные. Способствует тому и погода. Более сотни неравнодушных к судьбе своей страны граждан сегодня приняли...
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