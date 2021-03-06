Правозащитники сообщили в ООН о гомельчанке, которая проведет за решеткой 90 суток за мирные акции

Источник материала: Tut.by

Жительница Гомеля Анастасия Перевощикова в сумме получила 90 суток административного ареста за участие в мирных акциях. Об этом правозащитники лишенного регистрации ПЦ «Весна» проинформировали специальных докладчиков ООН.



Фото: flagshtok.info

— С 8 февраля и до сегодняшнего дня Анастасия Перевощикова находится в заключении за реализацию своих прав на мирное собрание и выражение мнения, — отмечается в сообщении.

Преследование девушки началось в конце января 2021 года, и к этому моменту ее судили не менее шести раз, а общее количество назначенных суток достигло 90 . Также по месту жительства Анастасии Перевощиковой и в доме ее дедушки были проведены обыски, в результате которых изъята вся техника.

По словам матери, преследование в отношении ее дочери началось из-за того, что ею был разработан макет флага Новобелицкого района Гомеля. Также девушку обвиняют в участии не менее чем в 10 мирных акциях протеста.

По этому поводу правозащитники «Весны» обратились к специальному докладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен, специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ньялетсосси Вулю и специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан.

Правозащитники подчеркивают, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления на Анастасию Перевощикову.

Согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия «политический заключенный» , лишение свободы (в том числе и административный арест) в связи с ненасильственным осуществлением свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания человека политическим заключенным с требованием немедленного его освобождения.

Эти требования в полной мере касаются всех административно арестованных за участие, организацию мирных собраний и призывы к их проведению, о чем правозащитниками «Весны» уже неоднократно заявлялось.

Анастасия Перевощикова работала судмедэкспертом. Еще до выборов уволилась. В августе стала выходить на уличные акции. Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера, труженика тыла времен Великой Отечественной войны. Милиционеры искали районный флаг, с которым фотографируются местные активисты, а фото затем размещают в соцсетях.

6 февраля Анастасия освободилась, но через два дня ее пригласили в милицию, якобы на беседу. Домой после беседы девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 и снова осудили на 15 суток.

24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее опять возили в суды, и каждый из них вынес одинаковое решение — по 15 суток ареста. Еще один суд прошел 25 февраля. Таким образом, девушка отсидит в общей сложности 90 суток.