Яркие туристические маршруты Витебского края

Источник материала: БT

Ухоженные поля, хорошие дороги, развитая инфраструктура, красота наших лесов и озер - неизменный бренд Беларуси. А в этом году настоящая морозная зима позволила еще и немножко окунуться в сказку и вспомнить, что наша страна богата и на фантастические истории. Главное - уметь их разглядеть. Туристические маршруты за последние годы стали богаче. А Витебская область даже в современном мире продолжает обрастать новыми легендами. "Сказки нашего городка" - лирический материал прямо сейчас вашему вниманию.



Он так и смотрит спустя века на тех, кто в Лепеле дома, и тех, кто сюда приехал погостить. Где-то на берегу Лепельского озера в городском парке теперь в качестве скульптуры уже 8 лет назад поселился тот сказочный персонаж.

Местные говорят до сих пор: точно он здесь со времен Великого княжества Литовского в озере и обитает, и не верьте, мол, тем, кто говорит обратное. А в композиции можно увидеть и книгу Владимира Короткевича как свидетельство мифологической истории. В романе "Христос приземлился в Гродно" автор прямо говорит о существовании "цмока".



Именно в литературе мы можем найти свидетельства разных сказочных историй, которые находят свой след и в Беларуси, и многие из которых сконцентрированы в Витебской области. Про дракона из Лепеля вы только узнали. Но он не единственный, кто притягивает туристов на Витебщину. Давайте по порядку.



Первый отрезок пути - Городок, недалеко от озера Лосвидо, в котором, кстати, до сих пор ищут клад Наполеона. Но нас интересует не Бонапарт, а уроженец этих мест…



Мифологические персонажи прямо лезут в объективы нашей камеры. И около скульптуры героя бессмертного шедевра белорусской литературы «Тараса на Парнасе» чувствуется особая энергетика. Ведь автор из этих мест белорусской глубинки навсегда вошел в нашу национальную память, хотя 100 лет понадобилось историкам, чтобы узнать его имя.



Ирина Якимова, старший научный сотрудник Городокского районного краеведческого музея: "Стоит отметить, что он сам был выходец из крестьян, поэтому он решил описать и быт крестьян, мол, простой крестьянин побывал на Парнасе, т.е. у богов".



Элита Витебска на стыке XIX и XX веков жила именно в этой центральной части города. Для сравнения, Марк Шагал из бедной семьи рос по ту сторону Западной Двины, а его муза - Белла Розенфельд - примерно здесь.





Автор "Старика Хоттабыча" родом из Витебска



Как и Лазарь Гинзбург, его мы знаем по фамилии Лагин, родился и рос в Витебске. И уже спустя много лет, покинув родной город, он создаст фантастическое произведение о старике Хоттабыче.



Мы убедились, что красота рядом и надо учиться ее замечать.



Мюнхгаузен из Глубокого: правда или вымысел



Владимир Мирончик, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея: "На кресте указана дата - 3 марта 1878 года. Здесь с этой могилой связаны две загадки: здесь покоятся Фердинанд и Вильгельмина фон Мюнхгаузены".



До конца и сейчас мы не знаем, кто эти люди, ни в каких списках они не упоминаются, что еще придает большую мистику фамилии Мюнхгаузен. В середине нулевых громкой новостью стало нахождение этой могилы на древнем кладбище города Глубокое, где также можно увидеть колонну в честь Конституции Речи Посполитой 1791 года (она в списке исторического наследия Беларуси), и Ильинскую часовню, которую еще в XVII веке строили монахи-кармелиты. А что касается могилы Мюнхгаузена, то многие источники говорят о том, что этот персонаж может быть родственником того самого барона. Но местные и тут уверяют нас в своей правоте, а кузнецы из Глубокого несколько лет тому зафиксировали в памятник свою легенду.



Владимир Мирончик, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея: "Существует легенда, исключительно глубокская легенда, о том, что барон пошел на охоту. Встретил там оленя и за неимением других боеприпасов выстрелил в оленя вишневой косточкой. Догнал он только у нас, в Глубоком. Решил не возвращаться в Германию и поселился в Глубоком, а оленя оставил как питомца. Спустя несколько лет у оленя выросло дерево. Это дерево стало первой глубокской вишней".



И если вы не поверите в местные легенды, то вам в Глубоком скажут просто - вы слишком серьезны.



