Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Красивы в строю, непобедимы в бою Кстати, не так давно мы поздравляли настоящих защитников Отечества. Два дня назад слова признания и благодарности звучали в адрес сотрудников милиции. Но есть...

Кстати, не так давно мы поздравляли настоящих защитников Отечества. Два дня назад слова признания и благодарности звучали в адрес сотрудников милиции. Но есть среди людей в погонах и те, кто в эти дни отмечает сразу три праздника. Речь о девушках в рядах Вооруженных сил и правоохранительных органов. И как метко подметили наши коллеги с ВоенТВ, красивы в строю, непобедимы в бою. Это про них.