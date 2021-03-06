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Красивы в строю, непобедимы в бою
06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКстати, не так давно мы поздравляли настоящих защитников Отечества. Два дня назад слова признания и благодарности звучали в адрес сотрудников милиции. Но есть среди людей в погонах и те, кто в эти дни отмечает сразу три праздника. Речь о девушках в рядах Вооруженных сил и правоохранительных органов. И как метко подметили наши коллеги с ВоенТВ, красивы в строю, непобедимы в бою. Это про них.
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Кстати, не так давно мы поздравляли настоящих защитников Отечества. Два дня назад слова признания и благодарности звучали в адрес сотрудников милиции. Но есть...
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