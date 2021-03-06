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Беларусь значительно улучшила свои позиции по продовольственной безопасности

06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В глобальном рейтинге наша страна поднялась на 13 строчек. Такие данные приводит исследовательское и аналитическое подразделение одной из самых известных мировых медиакомпании Economist Group. По итогам года мы занимаем 23 место среди 113 государств. Год назад были 36. За нами Россия на 24 позиции, вслед за ней разместилась Польша, Украина - на 54 строчке. Литва и Латвия в рейтинг не вошли. Лидируют в этом списке Финляндия, Ирландия и Нидерланды.

Аналитики высоко оценили доступность и наличие продуктов на полках наших магазинов, качество и безопасность белорусских товаров, разнообразие природных ресурсов.

 
 
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В глобальном рейтинге наша страна поднялась на 13 строчек. Такие данные приводит исследовательское и аналитическое подразделение одной из самых известных мировых...
 
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