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"Диспозиция". Беларусь и Россия последовательно укрепляют безопасность

06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стратегический характер - последовательность, интенсивность. Именно так можно охарактеризовать взаимоотношения Беларуси и России в оборонной сфере. Страны последовательно укрепляют безопасность, что в условиях нарастающей военной активности на западных рубежах позволяет нейтрализовать дисбаланс сил. О логике построения защиты Союзного государства – в проекте "Диспозиция" (видео).
 
 
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Стратегический характер - последовательность, интенсивность. Именно так можно охарактеризовать взаимоотношения Беларуси и России в оборонной сфере. Страны...
 
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