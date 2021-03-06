|
"Диспозиция". Беларусь и Россия последовательно укрепляют безопасность
06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтратегический характер - последовательность, интенсивность. Именно так можно охарактеризовать взаимоотношения Беларуси и России в оборонной сфере. Страны последовательно укрепляют безопасность, что в условиях нарастающей военной активности на западных рубежах позволяет нейтрализовать дисбаланс сил. О логике построения защиты Союзного государства – в проекте "Диспозиция" (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стратегический характер - последовательность, интенсивность. Именно так можно охарактеризовать взаимоотношения Беларуси и России в оборонной сфере. Страны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)