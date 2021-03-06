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А. Лесик о последствиях Майдана: безработица, рост коммуналки, банкротство предприятий
06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Последствия событий 7-летней давности в Украине оставили свой печальный след в истории. Коммунальные тарифы растут, госпредприятия становятся банкротами, а украинская экономика не может существовать без кредитов МВФ. Своим мнением с нами поделился глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.
Правоохранительная система стала карательным органом, десятки, сотни обысков. Количество обысков за эти времена увеличилось в десятки, сотни раз по статистике до того времени, как был этот переворот, но это на самом деле второстепенное. Самое важное, что уничтожаются стратегические государственные предприятия, такие как Укрзализниця, Укрпочта. Где раньше были прибыльными предприятиями, сейчас они практически все являются банкротами. Наша экономика не может существовать без кредитов МВФ".
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Последствия событий 7-летней давности в Украине оставили свой печальный след в истории. Коммунальные тарифы растут, госпредприятия становятся банкротами, а...
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