А. Лесик о последствиях Майдана: безработица, рост коммуналки, банкротство предприятий

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Последствия событий 7-летней давности в Украине оставили свой печальный след в истории. Коммунальные тарифы растут, госпредприятия становятся банкротами, а украинская экономика не может существовать без кредитов МВФ. Своим мнением с нами поделился глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.



Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Украина): "В целом могу сказать, что произошла деградация вообще всех сфер жизнедеятельности нашей страны. Самое страшное, что государство, по сути, утратило контроль за всеми процессами, которые идут в стране. Основной такой посыл-месседж, что страна находится под внешним управлением, происходит очень часто смена правительства, личностей практически нет. Принимаются решения, которые вообще не востребованы украинским обществом. Сейчас основной такой посыл, что люди не уверены в завтрашнем дне, у людей нет средств на оплату коммунальных услуг, у людей нет возможности найти нормальную работу, массовая трудовая миграция. Это все, что нужно знать, что произошло у нас за последние 7 лет в нашей стране. Первое, мы утратили вообще какие-либо законы, без проблем могут вводить санкции в отношении граждан Украины, народных депутатов без суда и следствия, не предоставляя никаких доказательств. У нас идет борьба тотальная со свободой слова, десятки людей бросают в тюрьмы просто за то, что общаются с какими-то русскими каналами или с кем-то еще, вменяют госизмену.

Правоохранительная система стала карательным органом, десятки, сотни обысков. Количество обысков за эти времена увеличилось в десятки, сотни раз по статистике до того времени, как был этот переворот, но это на самом деле второстепенное. Самое важное, что уничтожаются стратегические государственные предприятия, такие как Укрзализниця, Укрпочта. Где раньше были прибыльными предприятиями, сейчас они практически все являются банкротами. Наша экономика не может существовать без кредитов МВФ".