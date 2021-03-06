Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О силе и красоте. Женщинам покоряются любые вершины О силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей...

О силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей и быть хорошей хозяйкой, но и не менее успешным руководителем.Но каких бы высот не добивались в профессиональном плане, они не забывают просто быть женщинами.В нашем эфире серия праздничных роликов для прекрасной половины человечества, где героини в очередной раз доказали, что женщинам покоряются любые вершины (видео).