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О силе и красоте. Женщинам покоряются любые вершины

06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей и быть хорошей хозяйкой, но и не менее успешным руководителем.

Но каких бы высот не добивались в профессиональном плане, они не забывают просто быть женщинами.
В нашем эфире серия праздничных роликов для прекрасной половины человечества, где героини в очередной раз доказали, что женщинам покоряются любые вершины (видео).
 
 
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О силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей...
 
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