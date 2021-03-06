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О силе и красоте. Женщинам покоряются любые вершины
06.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей и быть хорошей хозяйкой, но и не менее успешным руководителем.
Но каких бы высот не добивались в профессиональном плане, они не забывают просто быть женщинами.
В нашем эфире серия праздничных роликов для прекрасной половины человечества, где героини в очередной раз доказали, что женщинам покоряются любые вершины (видео).
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О силе и красоте женщин пишут стихи, слагают легенды, поют песни. А в наши дни дамы и вовсе составляют конкуренцию сильному полу, успевая не только воспитывать детей...
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