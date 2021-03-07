Россия анонсировала в марте совместные с Беларусью учения. В том числе - в Минской области

Источник материала: Tut.by

Два совместных российско-белорусских тактических учения воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Беларусь пройдут в марте текущего года, сообщает Минобороны России.



Фото: пресс-служба Минобороны России

Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Учение будет проведено под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения полковника Владимира Селивёрстова и посвящено миротворческой тематике.

Прибытие подразделения Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси для участия в учении ожидается 9 марта. «После формирования сводного подразделения десантников двух стран, в течение недели пройдет его боевое слаживание. Активная фаза учения пройдет в период с 16 по 19 марта 2021 г», — сообщает пресс-служба.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций вооруженных сил Беларусь, дислоцированного в Бресте.

Кроме того в учении будут задействованы 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.

После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От Российской Федерации в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.