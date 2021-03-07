Жительницы Витебской области поделились, что для них главное в жизни (спойлер: не любовь)

Источник материала: Tut.by

В Витебской области женщин больше, чем мужчин, а самым главным в жизни жительницы региона считают здоровье, пишут «Витьбичи» со ссылкой на главное статистическое управление области.



Фото: burst.shopify.com

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни

в 2020 году, жизненные приоритеты жительниц Витебской области по 10-балльной шкале расположились так:

здоровье — 9,1;

понимание в семье — 8,2;

материальный достаток — 6,8;

жизнь без конфликтов — 6;

любовь — 5,9;

надежные друзья — 4,5;

хорошее образование — 4,5;

успех в работе (учебе) — 4,2;

внешняя красота, хорошая одежда — 3,1;

путешествия — 2,8.

По данным переписи населения Беларуси 2019 года, в Витебской области проживало 614,7 тысячи женщин (54,1% жителей региона). В среднем на 1000 женщин приходилось 848 мужчин.

Средний возраст женщин — 45 лет. Сельчанки старше горожанок на 5,4 года.

В детородном возрасте (от 15 до 49 лет) насчитывалось почти 257 тысяч женщин, 17,7% из них проживали в сельских населенных пунктах.

Из 531,1 тысячи женщин в возрасте 15 лет и старше — 273,5 тысячи (51,5%) — состояло в браке или незарегистрированных отношениях.

Более половины жительниц области в возрасте старше 16 лет предпочитают отдыхать, просматривая телепередачи, видеофильмы, слушая музыку или прогуливаясь.

В 2020 году среди женщин в возрасте 6−72 лет сотовой связью пользовалось 98,9%, Интернетом — 85,6%.