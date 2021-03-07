|
Жительницы Витебской области поделились, что для них главное в жизни (спойлер: не любовь)
07.03.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области женщин больше, чем мужчин, а самым главным в жизни жительницы региона считают здоровье,
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни
По данным переписи населения Беларуси 2019 года, в Витебской области проживало 614,7 тысячи женщин (54,1% жителей региона). В среднем на 1000 женщин приходилось 848 мужчин.
Средний возраст женщин — 45 лет. Сельчанки старше горожанок на 5,4 года.
В детородном возрасте (от 15 до 49 лет) насчитывалось почти 257 тысяч женщин, 17,7% из них проживали в сельских населенных пунктах.
Из 531,1 тысячи женщин в возрасте 15 лет и старше — 273,5 тысячи (51,5%) — состояло в браке или незарегистрированных отношениях.
Более половины жительниц области в возрасте старше 16 лет предпочитают отдыхать, просматривая телепередачи, видеофильмы, слушая музыку или прогуливаясь.
В 2020 году среди женщин в возрасте 6−72 лет сотовой связью пользовалось 98,9%, Интернетом — 85,6%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным переписи населения Беларуси 2019 года, в Витебской области проживало 614,7 тысячи женщин (54,1% жителей региона). В среднем на 1000 женщин приходилось 848 мужчин.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)