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В Барановичах спасатели достали собачку, у которой застряла лапка в качелях
07.03.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах у собачки застряла лапка в качелях. Хозяйка вызвала спасателей, сообщает
Инцидент произошел на детской площадке во дворе на улице 50 лет БССР. Хозяйка позвонила в службу спасения и сообщила, что лапка ее собаки застряла в качелях. Животному требовалась помощь.
Прибывшие на место спасатели при помощи специнструмента помогли собаке выбраться. В ветеринарной помощи питомец не нуждался.
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