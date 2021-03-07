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В Барановичах спасатели достали собачку, у которой застряла лапка в качелях

07.03.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах у собачки застряла лапка в качелях. Хозяйка вызвала спасателей, сообщает Брестское областное управление МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел на детской площадке во дворе на улице 50 лет БССР. Хозяйка позвонила в службу спасения и сообщила, что лапка ее собаки застряла в качелях. Животному требовалась помощь.


Фото: МЧС

Прибывшие на место спасатели при помощи специнструмента помогли собаке выбраться. В ветеринарной помощи питомец не нуждался.

 
 
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