В Барановичах спасатели достали собачку, у которой застряла лапка в качелях

Источник материала: Tut.by

В Барановичах у собачки застряла лапка в качелях. Хозяйка вызвала спасателей, сообщает Брестское областное управление МЧС .



Фото: МЧС

Инцидент произошел на детской площадке во дворе на улице 50 лет БССР. Хозяйка позвонила в службу спасения и сообщила, что лапка ее собаки застряла в качелях. Животному требовалась помощь.



Фото: МЧС

Прибывшие на место спасатели при помощи специнструмента помогли собаке выбраться. В ветеринарной помощи питомец не нуждался.