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211-й день после выборов. Что происходит в Беларуси и за ее пределами 7 марта
07.03.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня воскресенье, 7 марта. Завтра женский праздник, но не у всех праздничное настроение. Например — у 269 человек, среди которых 38 женщин, которые признаны политзаключенными, несмотря на уверения властей, что таких в Беларуси нет. В 211-й день после выборов мы расскажем и покажем все, что происходит в Беларуси и за ее пределами.
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Сегодня воскресенье, 7 марта. Завтра женский праздник, но не у всех праздничное настроение. Например - у 269 человек, среди которых 37 женщин, которые признаны...
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