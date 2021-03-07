211-й день после выборов. Что происходит в Беларуси и за ее пределами 7 марта

Источник материала: Tut.by

Сегодня воскресенье, 7 марта. Завтра женский праздник, но не у всех праздничное настроение. Например — у 269 человек, среди которых 38 женщин, которые признаны политзаключенными, несмотря на уверения властей, что таких в Беларуси нет. В 211-й день после выборов мы расскажем и покажем все, что происходит в Беларуси и за ее пределами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY