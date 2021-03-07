ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

211-й день после выборов. Что происходит в Беларуси и за ее пределами 7 марта

07.03.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня воскресенье, 7 марта. Завтра женский праздник, но не у всех праздничное настроение. Например — у 269 человек, среди которых 38 женщин, которые признаны политзаключенными, несмотря на уверения властей, что таких в Беларуси нет. В 211-й день после выборов мы расскажем и покажем все, что происходит в Беларуси и за ее пределами.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня воскресенье, 7 марта. Завтра женский праздник, но не у всех праздничное настроение. Например - у 269 человек, среди которых 37 женщин, которые признаны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жительницы Витебской области поделились, что для них главное в жизни (спойлер: не любовь)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by