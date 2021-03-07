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В Речицком районе легковушка влетела под фуру. Водитель легкового автомобиле - в больнице

07.03.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе 6 марта произошло серьезное ДТП. На повороте на агрогородок Заходы столкнулась легковушка и фура. Водитель легкового автомобиля — в больнице, сообщается в группе в «Вконтакте» «Речица Автопомощь».


Фото: vk.com/zello_rechitsa

Авария произошла на повороте на агрогородок Заходы утром 6 марта. Очевидцы говорят, что легковой автомобиль буквально влетел под фуру. Мужчина доставлен в местную больницу. Машина получила сильные повреждения.


Фото: vk.com/zello_rechitsa

В комментариях местные жители отмечают, что на данном повороте часто происходят ДТП.


Фото: vk.com/zello_rechitsa

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Теги: Гомель
 
 
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В Речицком районе 6 марта произошло серьезное ДТП. На повороте на агрогородок Заходы столкнулась легковушка и фура. Водитель легкового автомобиля - в больнице.
 
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