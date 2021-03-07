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В Речицком районе легковушка влетела под фуру. Водитель легкового автомобиле - в больнице
07.03.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе 6 марта произошло серьезное ДТП. На повороте на агрогородок Заходы столкнулась легковушка и фура. Водитель легкового автомобиля — в больнице,
Авария произошла на повороте на агрогородок Заходы утром 6 марта. Очевидцы говорят, что легковой автомобиль буквально влетел под фуру. Мужчина доставлен в местную больницу. Машина получила сильные повреждения.
В комментариях местные жители отмечают, что на данном повороте часто происходят ДТП.
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В Речицком районе 6 марта произошло серьезное ДТП. На повороте на агрогородок Заходы столкнулась легковушка и фура. Водитель легкового автомобиля - в больнице.
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