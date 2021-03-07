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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Департаменту по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС - 30 лет Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС отмечает 30 лет со дня его создания. С праздником работников и ветеранов ведомства поздравил...

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС отмечает 30 лет со дня его создания. С праздником работников и ветеранов ведомства поздравил Президент Александр Лукашенко. Беларусь больше всех пострадала от крупнейшей техногенной аварии в истории человечества. Но в стране за эти годы проделана колоссальная работа: территории обеззаражены, люди переселены из опасной зоны, обеспечены жильем, работой и медобслуживанием. Эффективная реализация госпрограмм по преодолению последствий чернобыльской аварии позволила возродить экономику пострадавших регионов. И в этом есть бесспорная заслуга работников департамента.