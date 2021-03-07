ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские спортсмены готовятся к 8 Марта - подробности в "Главном эфире"

07.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как быт спортсменов, когда сборы сменяют соревнования, позволяет им не упускать такие прекрасные праздники, как 8 Марта? Наша творческая команда попыталась разузнать - как наши ребята поздравляют своих спутниц, и особенно это делают на расстоянии. Сегодня в "Главном эфире" - место спортивно-праздничному репортажу. Узнали, как цветут тюльпаны, как возрастает нагрузка на продавцов цветов. сняли немало красивых планов весеннего Минска. И даже помогли нашему фристайлисту Павлу Дику, который в эти дни готовился стартовать на чемпионате мира по лыжной акробатике. 

Репортаж, где много тюльпанов и совсем не много спорта, смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как быт спортсменов, когда сборы сменяют соревнования, позволяет им не упускать такие прекрасные праздники, как 8 Марта? Наша творческая команда попыталась...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Речицком районе легковушка влетела под фуру. Водитель легкового автомобиле - в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by