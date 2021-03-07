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Белорусские спортсмены готовятся к 8 Марта - подробности в "Главном эфире"
07.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак быт спортсменов, когда сборы сменяют соревнования, позволяет им не упускать такие прекрасные праздники, как 8 Марта? Наша творческая команда попыталась разузнать - как наши ребята поздравляют своих спутниц, и особенно это делают на расстоянии.
Репортаж, где много тюльпанов и совсем не много спорта, смотрите сегодня в "Главном эфире"
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Как быт спортсменов, когда сборы сменяют соревнования, позволяет им не упускать такие прекрасные праздники, как 8 Марта? Наша творческая команда попыталась...
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