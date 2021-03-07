ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщины войны: посвящение героиням Великой Отечественной

07.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Партизанки и фронтовички, труженицы тыла. Жены, сестры, мамы. В Музее истории Великой Отечественной вспоминают судьбы женщин на войне. К международному празднику 8 Марта - традиционные мероприятия в честь героинь самой крупной войны 20-го века. В рамках проекта-посвящения - встречи с женщинами-ветеранами, тематический интерактив для детей и молодежи, выставка под названием "Судьба женщины". Сто пятьдесят предметов - бытовые вещи, одежда и аксессуары, снаряжение и награды, единицы оружия. За каждым экспонатом - полная трагизма и одновременно героизма история наших землячек.



На выставке - галерея портретов женщин войны. Живописные полотна и фотоснимки как известных героинь Великой Отечественной (Анны Масловской, Веры Хоружей), так и безымянных.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партизанки и фронтовички, труженицы тыла. Жены, сестры, мамы. В Музее истории Великой Отечественной вспоминают судьбы женщин на войне. К международному празднику 8...
 
Новости дня
Новости общества
 
Весенний автопробег "За единую Беларусь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by