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Весенний автопробег "За единую Беларусь"

07.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автопробег, приуроченный к Международному женскому дню, накануне собрал в Минске более сотни участников. Праздничной атмосфере способствовала и солнечная погода. Неравнодушные к судьбе своей страны приезжали на место старта семьями, кто-то даже из других городов. А прекрасной половине организаторы подготовили сюрприз: без букета от аквапарка "Лебяжий" не уехал никто. Кстати, ряды автолюбителей пополняются в геометрической прогрессии,ведь многие уже поняли, что были обмануты, и сейчас присоединяются к движению за единую Беларусь. 

Весенний автопробег "За единую Беларусь"


Интересно, что маршрут автопробега был составлен в форме восьмерки в честь праздника. От аквапарка "Лебяжий" колонна проследовала через проспект Победителей, улицу Ленина, Партизанский проспект, выехала на МКАД, далее - проспект Дзержинского, Независимости и, снова вернувшись на кольцевую, автолюбители отправились обратно на парковку "Лебяжьего".
 
Теги: Минск
 
 
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Автопробег, приуроченный к Международному женскому дню, накануне собрал в Минске более сотни участников. Праздничной атмосфере способствовала и солнечная погода....
 
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