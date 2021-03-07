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"Красивы в строю, непобедимы в бою"
07.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДевушки и сегодня в рядах вооруженных сил страны и правоохранительных органов. Как метко подметили наши коллеги с “ВоенТВ“: красивы в строю, непобедимы в бою - это про них (видео).
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Девушки и сегодня в рядах вооруженных сил страны и правоохранительных органов. Как метко подметили наши коллеги с “ВоенТВ“: красивы в строю, непобедимы в бою - это...
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