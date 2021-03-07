В Евросоюзе пропал белорусский дальнобойщик

Источник материала: Tut.by

На территории Евросоюза в начале недели пропал белорусский дальнобойщик, в данный момент его поисками занимаются посольство Беларуси в Германии и местная полиция. Об этом TUT.BY рассказали родственники мужчины.



Изображение предоставлено родственниками Валентина Воспукова

Пропавший — 46 летний Валентин Воспуков — работал водителем-международником в литовском филиале датской транспортной компании Kaj Madsen. По словам его родственников, в последний раз мужчина выходил на связь днем 1 марта из Дании — сообщил, что собирается везти груз в немецкий город Ландсберг, расположенный примерно в 15 километрах от Лейпцига.

Коллега мужчины, также белорус, сообщил его родным, что они с напарником прибыли к месту назначения на следующий день, 2 марта, и около 11 утра Валентин ушел с территории базы, где должны были разгрузить машину, а затем пропал, при этом телефон оставил в кабине автомобиля. Однако когда, а также где именно исчез белорус — в Дании или Германии — достоверно неизвестно: у родственников есть некоторые сомнения насчет версии, изложенной напарником.

Как рассказала Анастасия, двоюродная сестра пропавшего, родственники обратились в посольство Беларуси в Германии 5 марта — там им сказали, что занимаются этим вопросом, однако какой-то конкретной информации о поисках пока не сообщили. Также поступает противоречивая информация и о привлечении местной полиции: по словам Анастасии, она сама связывалась с немецкой полицией, и там ей заявили, что работают над этим делом. Однако знакомые супруги Валентина Воспукова, которые имеют связи в Германии, утверждают, что информации об его исчезновении в правоохранительных органах пока нет.

— Обращались только в немецкую полицию. А в датскую — это очень сложно, потому что, во-первых, никто не знает язык, во-вторых, в Дании нет ни посольства, ни консульства Беларуси, все делается через посольство в Финляндии. Мы отправили письмо в посольство Беларуси в Финляндии, чтобы они тоже занялись этим вопросом в Дании. Но опять же никакого ответа, — говорит Анастасия.

По ее словам, в компании, где работает ее двоюродный брат, сотрудника автоматически увольняют, как только тот покидает машину и груз в неустановленное время — таким образом, скорее всего, мужчина сейчас уже не числится в штате. Родственники написали письма и в сам литовский филиал, и в главный офис компании в Дании, однако пока им никто не ответил.

Приметы Валентина Воспукова: на вид 45−50 лет, рост 170 сантиметров, седые волосы, короткая стрижка,

Как сообщается, мужчина был одет в черную куртку, толстовку с капюшоном, обувь синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина Воспукова или обстоятельствах его исчезновения, звоните по следующим телефонам:

+375 33 374-85-85 (также Viber, WhatsApp) — Анастасия;

+4917 69 846-15-67 — телефон для связи с посольством Беларуси в Германии.