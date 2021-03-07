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Военнослужащие поздравляют матерей с 8 Марта
07.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеожиданные сюрпризы приятны вдвойне, особенно от самых близких и родных людей! Возможность лично поздравить с 8 Марта своих матерей получили военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады. За безупречную службу командование части наградило ребят увольнительной. С букетами цветов защитники Отечества отправились прямо на работу к своим мамам. Радость от встречи, теплые слова поздравления и гордость за своих сыновей – положительные эмоции от такого необычного подарка получили все.
Анна Валюк, мама военнослужащего: "Я чувствую гордость, радость. Если слезы, то только слезы радости. Я счастлива что у меня такой сын, что он пошел служить, он хотел служить. Я видела, что он уже созрел для службы. И я надеюсь, что все будет хорошо, и он пройдет эту службу достойно и красиво".
Александр Валюк, военнослужащий 6-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси: "Я рад именно, что в этот день у меня выпал такой шанс поздравить маму с 8 Марта, в честь такого праздника - женского дня".
Игнат Мишкорудный, замкомандира роты 6-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси: "Мы особо отличившихся военнослужащих, хорошо проявивших себя при выполнении различных задач, поощряем таким способом. То есть, они выезжают, поздравляют своих родителей. Ведь это важно как и для них, так и для нас".
Благодарность матерям от командования
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Неожиданные сюрпризы приятны вдвойне, особенно от самых близких и родных людей! Возможность лично поздравить с 8 Марта своих матерей получили военнослужащие 6-й...
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