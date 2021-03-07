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Благодарность матерям от командования







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Военнослужащие поздравляют матерей с 8 Марта Неожиданные сюрпризы приятны вдвойне, особенно от самых близких и родных людей! Возможность лично поздравить с 8 Марта своих матерей получили военнослужащие 6-й...

Неожиданные сюрпризы приятны вдвойне, особенно от самых близких и родных людей! Возможность лично поздравить с 8 Марта своих матерей получили военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады. За безупречную службу командование части наградило ребят увольнительной. С букетами цветов защитники Отечества отправились прямо на работу к своим мамам. Радость от встречи, теплые слова поздравления и гордость за своих сыновей – положительные эмоции от такого необычного подарка получили все.Со своей стороны командование части также приготовило матерям свои подарки. Женщины получили благодарственные письма за воспитание сыновей в духе товарищества и патриотизма.