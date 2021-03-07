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"Для них нет неподвластных вершин"

07.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Они управляют предприятиями, комитетами и даже целыми районами. Они посвящают свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, образованию и, конечно же, воспитанию. При этом делают это все успешно, составляя конкуренцию сильному полу. Но каких бы высот ни добивались эти дамы в профессиональном плане, они никогда не забывают о главном - просто быть женщинами. 

В нашем эфире - серия праздничных роликов для прекрасной половины человечества, где героини в очередной раз доказали: для женщин нет неподвластных вершин (видео).

 
 
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Они управляют предприятиями, комитетами и даже целыми районами. Они посвящают свою жизнь медицине, промышленности, сельскому хозяйству, образованию и, конечно же,...
 
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