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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не словом, а делом: открыта запись в студотряды В Беларуси открыта запись в студенческие отряды для работы в третьем трудовом семестре. С интерактивными выставками и творческими номерами бойцов движения в...

В Беларуси открыта запись в студенческие отряды для работы в третьем трудовом семестре. С интерактивными выставками и творческими номерами бойцов движения в вузах и ссузах развернули настоящую рекламную компанию! Заполнить анкету может любой желающий. Предпочтения по профилю учитываются. Традиционно - большой спрос на строительный, сельскохозяйственный и производственный отряды. Есть еще педагогический, сервисный, медицинский и экологический. Впрочем, определиться можно сразу не только со сферой, но и объектом. А также размером заработной платы. Промомероприятия под патронатом Республиканского штаба студенческих отрядов будут проходить с марта по июль еженедельно."В этом году пройдет сразу несколько республиканских и международных трудовых проектов. Так, у нас традиционно будет работать "Всебелорусская молодежная стройка". Это "Город молодости" в Островце. У нас будет международный производственный трудовой проект "Атлант". Планируется, что туда приедут, если позволит эпидемиологическая обстановка, наши ребята из российских студенческих отрядов. Мы планируем тоже в свою очередь выехать к ним. Это будет уже подписанное соглашение с мобильными кадрами России. Это строительство автодороги М1 Беларусь и несколько объектов в целом по России".Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В прошлом году ряды движения пополнили более 24 тысяч участников. А это без малого 1700 студенческих отрядов. В этом году трудоустроиться смогут не менее 25 тысяч человек.