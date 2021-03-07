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Р. Бортник: Украина - американское оружие против России
07.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИсключительная внешнеполитическая ориентация на Соединенные Штаты привела Украину к катастрофе, отмечают местные эксперты. Ценность страны для американцев исчерпывается одним: Киев для Вашингтона - инструмент войны с Россией. А у любого оружия главная задача - уничтожить противника, пусть даже ценой собственного существования.
Руслан Бортник, политолог (Украина): "За все эти годы, что мы работаем, дружим с США, где США продвинули интересы Украины? Куда? Где они нам открыли рынки? Может где-то передали технологии какие-то? Разместили производства? В конце концов, направили своих солдат защищать наши интересы? Отношения с США - это постоянное давление, это доступ к нашим ресурсам и это скандалы. Мне кажется, что США рассматривают Украину: А - в контексте отношений с Россией, Б - как временный актив, в который нельзя серьезно вкладываться, потому что он будет все равно потерян, поэтому никто сюда серьезно не вкладывается. Да, США делают все, чтобы Украина сохраняла стабильность вне зависимости от того, какой здесь режим, сохраняла стабильность и способность противостоять России. Партнерства нет, либерализации и визового режима нет, доступа к рынкам нет, технологий нет. Реального инвестирования и кредитов, которые тросом привязывают Украину, нет. Всего нет".
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Исключительная внешнеполитическая ориентация на Соединенные Штаты привела Украину к катастрофе, отмечают местные эксперты. Ценность страны для американцев...
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