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Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и Солигорске
07.03.2021 17:27 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 марта. Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.
Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра "
Около станции метро "Восток" сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.
В Солигорске (Минская область) около 15 часов в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.
БелаПАН.
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Минск, 7 марта. Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске. Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна", в...
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