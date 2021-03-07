Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 марта. Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске.

Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра " Весна ", в ночь с 6 на 7 марта в одном из дворов столицы задержан Александр Данилин.

Около станции метро "Восток" сегодня задержаны Алексей Костелей, Константин Францев и Никита Кисель.

В Солигорске (Минская область) около 15 часов в местном парке задержан Александр Новик, который дарил цветы женщинам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и Солигорске Минск, 7 марта. Правозащитники сообщают о задержаниях 7 марта в Минске и Солигорске. Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна", в...

БелаПАН.