Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 марта. Сайт " Народной Воли " с вечера 5 марта подвергается интенсивным DDos-атакам, сообщает Белорусская ассоциации журналистов.

По информации издания, сайт был восстановлен из резервной копии, сделанной ранее. Тексты, которые уже были опубликованы, временно не отображаются. В ближайшее время они опубликуются повторно и скоро будут доступны по прежним URL.

Редакция приносит извинения читателям и обещает в ближайшее время устранить последствия ЧП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сайт "Народной Воли" с вечера пятницы подвергается DDos-атакам Минск, 7 марта. Сайт "Народной Воли" с вечера 5 марта подвергается интенсивным DDos-атакам, сообщает Белорусская ассоциации журналистов. По информации издания, сайт...

БелаПАН.