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Сайт "Народной Воли" с вечера пятницы подвергается DDos-атакам
07.03.2021 17:27 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 7 марта. Сайт "
По информации издания, сайт был восстановлен из резервной копии, сделанной ранее. Тексты, которые уже были опубликованы, временно не отображаются. В ближайшее время они опубликуются повторно и скоро будут доступны по прежним URL.
Редакция приносит извинения читателям и обещает в ближайшее время устранить последствия ЧП.
БелаПАН.
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Минск, 7 марта. Сайт "Народной Воли" с вечера 5 марта подвергается интенсивным DDos-атакам, сообщает Белорусская ассоциации журналистов. По информации издания, сайт...
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