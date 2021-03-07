Четыре задержанных в Минске участника студенческого профсоюзного собрания получили сутки

Источник материала: Tut.by

Четырех задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания арестовали на 14 и 15 суток, сообщает spring96.org .

Дела задержанных рассматривались 7 марта в судах Октябрьского и Центрального районов Минска. Владислава Калькова, Софью Моргунову и Станислава Сенюкевича осудили на 15 суток ареста, Кристину Мироненко — на 14. Все они привлечены к ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 24.3 КоАП.

Как сообщалось, на учредительной конференции Лиги студенческих объединений было задержано около 30 человек. Лига планируется как отраслевая организация Свободного профсоюза Белорусского. Мероприятие проходило в минском бизнес-клубе «Имагуру». В 18.30, через полчаса после начала конференции, в клуб пришли неизвестные в масках, после чего телефоны собравшихся стали недоступны. Позже выяснилось, что задержанных доставили в милицию.

Среди задержанных были политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.

Утром 6 марта почти все участники студенческого профсоюзного собрания были отпущены из милиции. С ними провели «профилактические беседы» и освободили без составления протоколов, сообщила пресс-служба оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

«То, что произошло, это не просто беспредел, а ещё и большая глупость, потому что профсоюз действует исключительно в легальном поле», — прокомментировал задержания Виталий Рымашевский.

Свободный профсоюз Белорусский заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.