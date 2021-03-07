55 % занятых в экономике - женщины

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В современном обществе делается все для стимулирования статуса женщин. В Беларуси в этом году для этого будут реализованы экономические и социальные меры. Это национальный план действий по обеспечению гендерного равенства и государственные программы "Рынок труда и содействие занятости", "Здоровье народа и демографическая безопасность". В частности, механизмы реинтеграции женщин на рынке труда: за минувший год 1 700 безработных женщин прошли переквалификацию и стали более востребованными. Кроме того, получение государственных субсидий на развитие собственного дела: 45 % получивших в прошлом году также женщины.



Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Когда-то был период, когда мы говорили, что у безработицы женское лицо. Сегодня около 60 % лиц, которые бы хотели найти работу на рынке труда, - мужчины. Нам удалось переломить эту ситуацию. Женщины стали более активными, и, наверное, это благодаря тем мерам поддержки, которые оказывает государство в том числе на развитие частного, мелкого бизнеса. Это выделение субсидий безвозмездных".

Уровень женской безработицы в Беларуси стабильно низкий

За последние 8 лет уровень женской безработицы в Беларуси остается стабильно низким: 55 % занятых в экономике - это женщины, 40 % имеют высшее образование, а половина руководителей в стране - женщины.