ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

55 % занятых в экономике - женщины

07.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В современном обществе делается все для стимулирования статуса женщин. В Беларуси в этом году для этого будут реализованы экономические и социальные меры. Это национальный план действий по обеспечению гендерного равенства и государственные программы "Рынок труда и содействие занятости", "Здоровье народа и демографическая безопасность". В частности, механизмы реинтеграции женщин на рынке труда: за минувший год 1 700 безработных женщин прошли переквалификацию и стали более востребованными. Кроме того, получение государственных субсидий на развитие собственного дела: 45 % получивших в прошлом году также женщины.

Валерий Ковальков, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "Когда-то был период, когда мы говорили, что у безработицы женское лицо. Сегодня около 60 % лиц, которые бы хотели найти работу на рынке труда, - мужчины. Нам удалось переломить эту ситуацию. Женщины стали более активными, и, наверное, это благодаря тем мерам поддержки, которые оказывает государство в том числе на развитие частного, мелкого бизнеса. Это выделение субсидий безвозмездных".

Уровень женской безработицы в Беларуси стабильно низкий

За последние 8 лет уровень женской безработицы в Беларуси остается стабильно низким: 55 % занятых в экономике - это женщины, 40 % имеют высшее образование, а половина руководителей в стране - женщины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современном обществе делается все для стимулирования статуса женщин. В Беларуси в этом году для этого будут реализованы экономические и социальные меры. Это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Данные Минздрава по COVID-19 на 7 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by