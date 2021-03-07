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Данные Минздрава по COVID-19 на 7 марта
07.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси эпидситуация постепенно стабилизируется. За сутки 1 079 заболевших COVID-19, выписаны 1 448 человек, продолжается вакцинация населения. В то время как многие страны вводили жесткие локдауны, наша - экономику не останавливала.
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В Беларуси эпидситуация постепенно стабилизируется. За сутки 1 079 заболевших COVID-19, выписаны 1 448 человек, продолжается вакцинация населения. В то время как многие...
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