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Минтруда: Сегодня в банке вакансий более 900 тысяч вакансий с зарплатой выше 1000 рублей
07.03.2021 21:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спрос на рабочую силу в Беларуси есть, за прошлый год оборот вакансий через Общереспубликанский банк вакансий составил порядка 500 тысяч,
— Это те вакансии, которые заявляли наниматели. Если говорить по структуре, то порядка 60% всех вакансий — это вакансии по рабочим профессиям. Сегодня востребованы водители, продавцы, швеи, медицинские работники. В сельском хозяйстве это трактористы, доярки, специалисты ветеринарного профиля. Сегодня в банке вакансий более 900 тысяч вакансий с уровнем платы более 1000 рублей, — сказал он.
Лобович рассказал, что около миллиона человек обратились в службу занятости, 740 тысяч — трудоустроили с помощью государственной службы занятости, порядка 40 тысяч прошли переобучение, обучение по новым профессиям.
В электронном банке вакансий, которые находятся в общем доступе, сегодня 74 тысячи вакансий.
Около 9 тысяч безработных с помощью безвозмездной субсидии открыли свое дело. Субсидия сегодня составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Она выдается безработному после рассмотрения бизнес-плана.
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Спрос на рабочую силу в Беларуси есть, за прошлый год оборот вакансий через Общереспубликанский банк вакансий составил порядка 500 тысяч, заявил первый заместитель...
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