Минтруда: Сегодня в банке вакансий более 900 тысяч вакансий с зарплатой выше 1000 рублей

Источник материала: Tut.by

Спрос на рабочую силу в Беларуси есть, за прошлый год оборот вакансий через Общереспубликанский банк вакансий составил порядка 500 тысяч, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

— Это те вакансии, которые заявляли наниматели. Если говорить по структуре, то порядка 60% всех вакансий — это вакансии по рабочим профессиям. Сегодня востребованы водители, продавцы, швеи, медицинские работники. В сельском хозяйстве это трактористы, доярки, специалисты ветеринарного профиля. Сегодня в банке вакансий более 900 тысяч вакансий с уровнем платы более 1000 рублей, — сказал он.

Лобович рассказал, что около миллиона человек обратились в службу занятости, 740 тысяч — трудоустроили с помощью государственной службы занятости, порядка 40 тысяч прошли переобучение, обучение по новым профессиям.

В электронном банке вакансий, которые находятся в общем доступе, сегодня 74 тысячи вакансий.

Около 9 тысяч безработных с помощью безвозмездной субсидии открыли свое дело. Субсидия сегодня составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Она выдается безработному после рассмотрения бизнес-плана.