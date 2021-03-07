Белорусские спортсмены поздравляют с 8 Марта

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Белорусские спортсмены в канун 8 Марта стараются все сделать для того, чтобы еще раз сказать главные слова своей спутнице и сопроводить их цветами. Пусть даже расстояние вновь вносит свои коррективы: в профессиональном спорте свое расписание. Зачастую без оглядки на календарь.



Часто говорят, что у белорусского спорта женское лицо, что представительницы прекрасной половины национальных команд демонстрировали не раз, поднимаясь на олимпийский пьедестал. Но в любом статусе они остаются девушками, а парни в этот день готовы преодолеть любые преграды. Андрей Козлов - о празднике и спорте.



Минск расцветает



В начале марта в прямом смысле слова. И пусть вас не пугают морозы, которые ненадолго придут к нам на следующей неделе. Это последние зимние схватки. В эти дни, пока столица оживает от зимней спячки…



Наши спортсмены в большей степени находятся на сборах и соревнованиях - кульминация сезона, который живет по правилам осень-весна, очень близка. Отдыхать будем летом, да и то после Олимпиады. В таком плотном расписании и приближался праздник 8 Марта.



Биатлонисты - в Чехии, там финал сезона в Кубке мира. Легкоатлеты завершили чемпионат Европы в помещениях, хоккеисты выступают в плей-офф КХЛ, "Мешков Брест" вот только победил в Лиге чемпионов и собирается выступить в нокаут-раунде. Борцы готовятся к квалификационному олимпийском турниру. В общем, жизнь спортивная кипит настолько, что можно забыть о главном.



Это Казахстан, 8 марта, так совпало, здесь стартует чемпионат мира по лыжной акробатике, где наши ребята, конечно, в числе главных звезд.



А это мы подглядываем за Павлом Диком - наш очень харизматичный спортсмен, который уже знает, что такое медали этапов Кубка мира, вот-вот выйдет на соревновательный склон в рамках главного старта планеты. О, как раз звонит!



Павел Дик, призер этапов Кубка мира по фристайлу: "Привет, старик! Я тут в датах из-за соревнований попутался. Надо очень Машеньку поздравить. На соревнованиях тут, поэтому очень нуждаюсь в помощи".



В эти дни цветы, особенно тюльпаны, в столице всюду. Но появляются они здесь из огромных парников.



Технология выращивания - бережная, если есть такое слово в лексиконе специалистов. На этих кадрах прям рай для девушек, ну, для тех, у кого тюльпаны, а не другие цветы, в приоритете. В агрокомбинате "Ждановичи" заблаговременно высадили 60 луковиц. Температуру сохраняют максимально комфортную, здесь от 14 до 18 градусов тепла. За несколько дней до 8 Марта тюльпаны эти уютные грядки покидают.



Ребята, как известно, все откладывают на последний момент. Но очень стараются. Хотя девушки порой дают неплохую фору. История от победителя Кубка мира по борьбе Кирилла Маскевича.



Далее цветы попадают продавцам - нам встретился один столичный магазинчик. Продавщица Марина знает давно многих своих покупателей, и знает их предпочтения.



Каждый букет оформляется эксклюзивно, на совершенно любой вкус, чтобы вскоре оказаться в руках его обладательницы. И качество композиций не ухудшается даже с возросшей нагрузкой.



Дальше - дело доставки. Это последняя фаза праздничного ритуала.



"Кульминация нашего сюжета - цветы для, кстати, уже невесты Паши Дика"



Мария, невеста Павла Дика: "Спасибо! Очень тебя, Паша, люблю. Побеждай и приезжай домой".



Подобный пример показывает, что любые расстояния - не расстояния. И все наши ребята, которые прямо в канун 8 Марта выступали на всевозможных соревнованиях, всегда думают о своих спутницах, мамах и бабушках. Ведь все победы вы знаете для кого. С праздником вас!



