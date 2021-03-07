8 марта смотрите большой совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин

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8 марта Агентство теленовостей покажет сразу четыре серии большого совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин. Психолог, игуменья, производственник, правоохранитель. Сильные и женственные. Креативные и достойные самых высоких похвал. Каждая со своей судьбой и устремлениями. Они такие разные. Но каждая из героинь старается мир сделать лучше и начинает с себя.