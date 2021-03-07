|
8 марта смотрите большой совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин
07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
8 марта Агентство теленовостей покажет сразу четыре серии большого совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин. Психолог, игуменья, производственник, правоохранитель. Сильные и женственные. Креативные и достойные самых высоких похвал. Каждая со своей судьбой и устремлениями. Они такие разные. Но каждая из героинь старается мир сделать лучше и начинает с себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 марта смотрите большой совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин
8 марта Агентство теленовостей покажет сразу четыре серии большого совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин. Психолог,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)