О Навальном и том самом ветеране Великой Отечественной Игнате Артеменко

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Наши народы и сегодня хорошо понимают важность сплоченности действий на рубежах, особенно в условиях беспрецедентного давления Запада. История хорошо помнит факты как мы едва не стали рабами нацистской системы координат. И если бы не взаимовыручка и чувство локтя товарища, пришлось бы заплатить цену несоизмеримо большую, чем миллионы жизней белорусов, россиян, казахов, украинцев.



Особенно чудовищно, когда память буквально смешивают с грязью ветеранов так называемые новые герои интернета. У YouTube уже была попытка трансформироваться из платформы пиратского контента в площадку свободы и правды, привлекая независимых авторов, вот только она породила мошенников и фриков. А зачастую просто бандитов, которые сначала проникновенными речами нарабатывали подписчиков, а потом с легкой руки позволяли себе назвать защитника родины куклой с медалями.



Это мы о Навальном. Стороннике перемен, который не брезгует клеветой и оскорблениями. Не ознакомившись с материалами, он и его навальнята сначала обвинили родственников ветерана в том, что его заслуги используют. А затем и вовсе усомнились, что Игнат Артеменко принимал участие в Великой Отечественной.



Вот только скандальный блогер не учел, что сохранились все военные документы. В них черным по белому - Игнат Сергеевич Артеменко родился 28 июня в селе Виляховка Могилевской области. Помогать подполью в захваченной родной деревне начал еще в 1942-м. Партизанский полк, а затем разведка... Он даже приписал себе два года, чтобы попасть на фронт.



С родственниками ветерана и свидетелями тех событий на белорусской земле встретилась Ксения Лебедева.



В Беларуси, наверное, нет ни одной семьи, которую не зацепила бы Вторая мировая война. Защищать мир и свободу уходили целыми семьями. Вернулись не все. Но те, кто вернулся, старались рассказать об ужасах, бесчеловечности фашизма. Но, видимо, урок вынесли не все. Как так вышло, что внуки и правнуки победителей проморгали возрождение коричневой чумы.





Анна Павлова, племянница И. С. Артеменко: "Это мой брат, он тоже был в партизанах. Дошел до Берлина, он уже умер. Это его мать, это мой отец, который тоже дошел до Берлина. У вас в семье День Победы - это что за праздник был? - Праздновали, ходили на кладбище. Чтили память погибших. Пусть будет проклята эта война".

Анна Васильевна - племянница Игната Сергеевича Артеменко, ветерана, которому пришлось доказывать в суде, что это он защищал Отечество от фашистов и его прислужников. Пришлось доказывать, что Навальный перешагнул черту, обозвав его холуем и предателем, куклой, на которую надели китель с медалями.



Навальненская грязь полилась после этого ролика, подготовленного Russia Today перед референдумом по изменениям в Конституцию. Видно, что кроме Артеменко, о своей позиции заявили и другие уважаемые и известные люди. Можно было бы пропустить мимо ушей, но… это значило бы повторно оскорбить живых героев и тех, кто без имени на кургане почит, это значило бы умолить их заслуги и их боль, боль их семей и каждого, кто прошел через фашистские каторги и концлагеря. Артеменко, как настоящий воин, в свои 94 решил идти до конца.

Елена Артеменко, дочь: "Папа был очень огорчен и возмущен оскорбительными комментариями Навального. Он посоветовался с мужчинами семьи, и было решено противостоять клевете. Я вначале была против этой затеи, беспокоясь за папу и его здоровье, все-таки ему 94 года, да еще как раз пандемия была в самом разгаре, куда ж тут по судам ходить? Но папа настаивал, для него честь офицера - не пустой звук, он ведь 38 лет прослужил в армии".



Это комментарий дочери Игната Сергеевича. Она человек не публичный, поэтому не решилась на видеосвязь. Елена подчеркнула, что в Советском Союзе всех воспитывали в патриотическом духе, и ее так родители воспитали, сейчас она так воспитывает своих детей и внуков.



Приезжал каждый год. Каждый год… на День Победы особенно. День для него был дорогим. Вашего дядю назвали холуем и предателем. Грубо же обозвался и непонятно по каким причинам… Дело в том, что каждый судит по себе. Он, видимо, сам был или его родители были холуями немецкими.



Мария Егоровна помнит, как пришла война в их деревню Виляховка, что под Быховом.



Зимой уже мороз был. Тогда нас построили и погнали. Кто мог идти - пошел. Кто не мог - старики - они в одну хату и запалили живьем… Живьем немцы.

Родительский дом стоял наискосок от дома Игната Сергеевича. Рассказывает, что армию его не взяли, так он в партизаны пошел и в паспорте 2 года себе добавил. После войны стал военным, в деревню в форме всегда приезжал.



Навальнята на историю с Артеменко отреагировали как на возможность похайповать и рассказать напридуманные глупости. Мол, и не служил, и даты не сходятся, и награды не настоящие… В суд ветеран принес официальные подтверждения из архивов, трудовую книжку, где синим по белому написано: был в партизанах, воевал. Армен Гаспарян эту ситуацию разобрал у себя в блоге и обратился к навальнятам и им подобным.



По старому российскому законодательству, Навальный обязан выплатить штраф в размере 850 тыс. российский рублей - это порядка 11,5 тысяч долларов. Дочь ветерана мягкостью приговора осталась недовольна - деньги ничто по сравнению с тем, что и в каких масштабах сотворил Навальный. Но пока он отдыхает в колонии, говорят, на него шьют новое дело, по новым оскорблениям, которые прозвучали в зале суда.



По свежему закону ему грозит за клевету прибавка к сроку.



История ветерана Артеменко - это та точка отсчета, после которой должны задуматься все и каждый о том, как история влияет на современные события, как ее переписывают и делают удобной, пытаются исказить и из ветерана сделать тряпку, о которую потом вытрут ноги. Но так нельзя. Мы видим, что происходит в соседней Украине. Кстати, блогеру Анатолию Шарию, грозит срок за госизмену за то, что нацистов не хочет признавать героями. И говорит об этом прямо.



Дошло до абсурда, когда переворачивают все с ног на голову, мол, Советы были агрессорами. Под этим соусом коллаборационистов в наши дни в Литве, Латвии хоронят с почестями героев, а на их панихиду приходят должностные лица самого высокого ранга.



Возрождение нацизма - это крах всему, что было сделано после его победы в 45-м. А как удобно сегодня этим пользоваться тем, кто горит стать у власти, ведь традиционные ценности в таком случае ничего не стоит растоптать в пух и прах. И все прикрыть коллаборационистским флагом.