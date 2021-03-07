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Как велась полонизация белорусских земель. В рубрике "Площадка" - блогер Андрей Сыч
07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Те, кто занимается фальсификацией истории и подменой понятий, уж слишком вольготно чувствуют себя и в нашей стране, но это не значит, что можно сыпать откровенную чушь. Беларусь под польским часом мы помним прекрасно. Помним и годы репрессий, и первый концентрационный лагерь на территории Западной Беларуси. Понятно, почему Варшава вновь так яростно хватается за любую возможность сорвать территориальный куш, а у польской госпропаганды "Белсат" постоянно пригорает в том числе и в отношении истории и ее персонажей.
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Те, кто занимается фальсификацией истории и подменой понятий, уж слишком вольготно чувствуют себя и в нашей стране, но это не значит, что можно сыпать откровенную...
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