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Рубрика "Светлые" лица"
07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Многие из тех, кто поддался влиянию протестных настроений, раскрученных примитивнейшим образом, завтра вынуждены отмечать праздник в местах не столь отдаленных. И здесь точно нет ничего героического. Просто кто-то в определенный момент решился на радикальные действия, которые идут вразрез с Уголовным кодексом.
Сторонница движения "Страны для жизни" Анна Павловна Колмогорова - живой пример того, что лучшие друзья протестных девушек - это депрессанты, коим и является алкоголь.
– А зачем это сделали вы?
- Как таковой цели не было, я знаю… Я сожалею о содеянном.
- Конкретней.
- Разбили яйца о багажник автомобиля.
– А для чего вы это сделали?
– Сама не знаю. Не со злого умысла.
Она уже привлекалась и к уголовной, и к административной ответственности. Но броситься на милицию с палкой, не побоявшись испортить маникюр... Загадочна и странна душа Елены Владимировны. В этом своем порыве дебоширка чуть не выдрала с корнем деревце. Якобы правозащитники уже поспешили признать ее политзаключенной. Пишут, что наша яростная бунтовщица - "и санитарка, и фанатка чистоты, и общительная, и честная, и добрая" женщина. В общем, золотой человек. И добавляют слово "якобы". "Якобы она замахивается палкой на силовиков". В общем, оправдывают людей, атакующих стражей правопорядка. Что ж, на то они и "якобы правозащитники". На видео-то все видно. Эх, эту бы энергию да в мирное русло!
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Многие из тех, кто поддался влиянию протестных настроений, раскрученных примитивнейшим образом, завтра вынуждены отмечать праздник в местах не столь отдаленных. И...
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