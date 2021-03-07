Источник материала: БT

Многие из тех, кто поддался влиянию протестных настроений, раскрученных примитивнейшим образом, завтра вынуждены отмечать праздник в местах не столь отдаленных. И здесь точно нет ничего героического. Просто кто-то в определенный момент решился на радикальные действия, которые идут вразрез с Уголовным кодексом.



Делая отсылку к дате, хочется спросить, каких прав и свобод в конкретный момент не хватило инстаграм-дивам и фейсбучным писакам, если их борьба из ненависти по отношению к иной точке зрения в интернете переросла в женскую истерику на улицах? "У войны не женское лицо" - утверждала одна писательница и при этом аплодировала женским маршам, которые придумали как спецоружие против ОМОНа, о чем открыто на своем канале говорил и бандитского вида блогер. Дескать, милиция не будет применять силу против женщин даже агрессивных, даже неадекватных, и это тоже шанс беломайдана совершить госпереворот.



Итак, несколько историй из жизни "сильных и независимых" женщин, которых с августа пытаются сделать символом некоей прекрасной Беларуси будущего... Сразу скажем: ничего прекрасного в этих образах нет.



Сторонница движения "Страны для жизни" Анна Павловна Колмогорова - живой пример того, что лучшие друзья протестных девушек - это депрессанты, коим и является алкоголь.



Неоднократно участвовала с несовершеннолетним ребенком в митингах. Получила штраф за призывы к незаконным шествиям. Но ладно бы только это. Частенько бывает пьяненькой. Это делает ее невероятной.



Самое невероятное, что вот этой пьяной бабе пытаются помочь. Во-первых, чтобы не навредила самой себе. Споткнется, упадет, сломает что-нибудь. Во-вторых, пытаются оградить от ее высокого градуса окружающих. Это если она на милицию рявкает, что ждет случайного обывателя? Короче, обещает мстить.



Около 3 часов ночи выпитое вперемешку с чтением сообщений в "Телеграме" вызвало в мозгу сестер Илоны Пилосян и Светланы Приходько химическую реакцию. Они превратились в змагарских амазонок. Вооружились яйцами и ножом, пошли вершить "справедливость" на пьяную голову.



С сестрой испачкали машину сотрудника милиции.

– А зачем это сделали вы?

- Как таковой цели не было, я знаю… Я сожалею о содеянном.



- Хотели посмеяться.

- Конкретней.

- Разбили яйца о багажник автомобиля.

– А для чего вы это сделали?

– Сама не знаю. Не со злого умысла.



Это “высокоинтеллектуальное” занятие привело их к головной боли утром, а также статье за мелкое хулиганство. Осторожнее, дамы, знайте меру. Женский алкоголизм не лечится.



Ну а для Елены Владимировны Мовшук 1976 года рождения дело о массовых беспорядках в Пинске - всего лишь эпизод ее богатой биографии нарушений закона.



Она уже привлекалась и к уголовной, и к административной ответственности. Но броситься на милицию с палкой, не побоявшись испортить маникюр... Загадочна и странна душа Елены Владимировны. В этом своем порыве дебоширка чуть не выдрала с корнем деревце. Якобы правозащитники уже поспешили признать ее политзаключенной. Пишут, что наша яростная бунтовщица - "и санитарка, и фанатка чистоты, и общительная, и честная, и добрая" женщина. В общем, золотой человек. И добавляют слово "якобы". "Якобы она замахивается палкой на силовиков". В общем, оправдывают людей, атакующих стражей правопорядка. Что ж, на то они и "якобы правозащитники". На видео-то все видно. Эх, эту бы энергию да в мирное русло!



