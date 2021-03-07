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Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич об анонимах из соцсетей и мессенджеров
07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чем могу помочь? Этот вопрос чаще всего слышат те, кто сегодня обращается к правоохранителям по самому разному поводу. Ведь беда никогда не сообщит о себе заранее. Уголовный розыск, экономические преступления, антитеррор, патрульно-постовая служба. Спектр настолько разнообразный, что короткий номер линии 102 знают все без исключения.
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Чем могу помочь? Этот вопрос чаще всего слышат те, кто сегодня обращается к правоохранителям по самому разному поводу. Ведь беда никогда не сообщит о себе заранее....
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