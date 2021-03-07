Замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич об анонимах из соцсетей и мессенджеров

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Чем могу помочь? Этот вопрос чаще всего слышат те, кто сегодня обращается к правоохранителям по самому разному поводу. Ведь беда никогда не сообщит о себе заранее. Уголовный розыск, экономические преступления, антитеррор, патрульно-постовая служба. Спектр настолько разнообразный, что короткий номер линии 102 знают все без исключения.



События осени показали, что милиция в любое время в состоянии поддерживать порядок на улицах, защищать граждан и государство от вызовов, которые регулярно подбрасываются извне. Сейчас сделаны выводы и проведена работа над ошибками.



Уже понятно: многих инцидентов можно было избежать, если бы не подстрекательство к радикальным действиям отдельных псевдополитиков и их окружения из-за границы. Так что в дальнейшем органы внутренних дел делают ставку на профилактику.



К этому моменту уже установлено 800 человек, которые так или иначе участвовали в протестном движении. Среди них и так называемые анонимы соцсетей и мессенджеров. Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в интервью рассказал, что за это время даже составлен портрет среднестатистического хейтера.



Кстати, разговор с начальником криминальной милиции получился очень откровенным. Геннадий Казакевич вспомнил свой первый рабочий день, рассказал, как проводит свободное время (если такое случается) и что несмотря на генеральские погоны, все еще с головой в оперативной работе (видео).