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Рейтинг подарков к 8 Марта
07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суперженщина - это точно про наших мам и бабушек. Каждая в отдельности заслуживает внимания. В эти дни в магазинах царит суета, которая сравнится разве что с новогодней.
Антон Малюта изучил все предложения и составил свой рейтинг подарков (видео).
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Суперженщина - это точно про наших мам и бабушек. Каждая в отдельности заслуживает внимания. В эти дни в магазинах царит суета, которая сравнится разве что с...
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