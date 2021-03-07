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Рейтинг подарков к 8 Марта

07.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суперженщина - это точно про наших мам и бабушек. Каждая в отдельности заслуживает внимания. В эти дни в магазинах царит суета, которая сравнится разве что с новогодней.

Кто-то уже давно определился с презентом, а кто-то до сих пор ищет в витринах, за что бы глазу зацепиться. Хорошая альтернатива и онлайн-площадки.

Антон Малюта изучил все предложения и составил свой рейтинг подарков (видео).

 
 
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Суперженщина - это точно про наших мам и бабушек. Каждая в отдельности заслуживает внимания. В эти дни в магазинах царит суета, которая сравнится разве что с...
 
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