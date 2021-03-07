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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прекрасную половину человечества на неделе чествовали во Дворце Независимости Так совпало, что награды вручали в профессиональный праздник правоохранителей - День белорусской милиции. Согласитесь, важно, чтобы рядом было сильное и надежное...

Так совпало, что награды вручали в профессиональный праздник правоохранителей - День белорусской милиции. Согласитесь, важно, чтобы рядом было сильное и надежное плечо! Высокие звания получили и мужчины. Наши защитники порой рискуют жизнью, обеспечивая мир и спокойствие в стране.Кстати, настоящее геройство проявляют и наши многодетные мамы. Воспитывают пятерых детей и даже ждут пополнения. А еще удивляет, что не все они домохозяйки. Зачастую на равных с мужчинами несут военную службу, проводят сложные операции и ответственны за воспитание нового поколения. Присутствующих Александр Лукашенко назвал передовым отрядом армии добра и созидания, нацеленным на результат. Сегодня это особенно актуально, когда нация проходит проверку на прочность.