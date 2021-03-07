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В семье Морозовых муж и жена с честью носят милицейские погоны
08.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В этой семье царит полное равноправие. Здесь точно знают, что совместить работу и дом - задача отнюдь непростая, но выполнимая. И здесь весна начинается сразу с двух праздников - и оба они уже в семейных традициях.
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В этой семье царит полное равноправие. Здесь точно знают, что совместить работу и дом - задача отнюдь непростая, но выполнимая. И здесь весна начинается сразу с двух...
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