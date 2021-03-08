Минское море, шествие в центре и свадебный кортеж. Фото Минска, которые сняла француженка в 1978-м

Источник материала: Tut.by

Площадь Победы, Минское море, Свислочь, старые домики и свадебный кортеж. Француженка Жизель Аверти весной 1978 года училась в Минске в Институте иностранных языков. «Читала, что вы искали старые фотографии. Посылаю их вам», — написала она в редакцию TUT.BY.



Институт иностранных языков на первомайской демонстрации в Минске в 1978 году

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

​​Жизель Аверти живет во Франции. В 1978-м году она училась в городе Ренн, изучала там английский и русский языки.

— У нашего университета был договор об обмене с Институтом иностранных языков в Минске. Каждый год студенты третьего курса приезжали в Минск, а студенты из Беларуси останавливались в Ренне.

25 февраля 1978 года шесть студенток отправились поездом в Минск, приехали в наш город 27 февраля в 5.30, в подробностях рассказывает Жизель. Французы были здесь всю весну — до 25 мая.



Группа французских студентов. Третья слева на фоне стеклянных блоков — Жизель Аверти.

— Вы спрашиваете о моих впечатлениях от советского Минска. С одной стороны, я была просто студенткой, поэтому сталкивалась в основном со студентами. У меня не было возможности узнать, как живут люди в семьях, — говорит Жизель. — С другой стороны, я помню, что темп жизни в Минске был намного более медленным, чем во французских городах. Люди были более терпеливыми. Особенно дружелюбно относились к нам.







Свадьба на площади Победы





Город гостье показался очень приятным.

— Улицы были широкими (в то время было мало машин) — с троллейбусами, трамваями и переполненными автобусами. В городе было много парков, мы любили гулять по берегу реки Свислочь.











Парк Янки Купалы

Жизель говорит, сравнивать советский Минск с французскими городами трудно — из-за очень разного образа жизни.

— Все мы — продукт нашей национальной истории.

Француженка вспоминает, что иногда студенток раздражали «мрачные и непреклонные менеджеры учреждений», но тут же добавляет: «В целом наше пребывание было приятным».



Первомайская демонстрация









— В свободное время с французскими друзьями, а иногда и с нашими советскими друзьями-студентами, мы отправлялись в культурные места, которые предлагал нам этот город. Музеи и кинотеатры, концерты, балет, опера и цирк. Во Франции такое культурное предложение было бы выше наших финансовых возможностей, — рассказывает Жизель.

Во время прогулок по городу студентка делала фотографии.



Здание филармонии на площади Якуба Коласа. Обратите внимание на растяжку





Несколько снимков сделаны из общежития Института иностранных языков (сейчас — Минский лингвистический университет).

Здание общежития сохранилось до сих пор, теперешний адрес — Машерова, 60. Из его окон в конце 1970-х были видны деревянные домики Переспы, трамвайные пути, Бисквитная фабрика, которой больше нет.











То самое общежитие Института иностранных языков

— Храню в памяти волшебную прогулку в конце марта по Минскому морю, еще полностью замерзшему. Помню также весенний взрыв в городе: на голых ветках деревьев в парках за несколько дней появились нежно-зеленые листья.



Прогулка по Минскому морю. Чем не фото для инстаграма в 2020-х?





Жизель никогда не была в Минске после 1978 года. Собеседница рассказывает, что работала не по профессии: сначала была служащей на почте, потом — в пенсионном фонде. Пару лет назад вышла на пенсию.

Один из белорусских студентов, с которыми подружились гостьи из Франции, снова связался с Жизель в прошлом году.

— Он в Гомеле. Благодаря поиску в Интернете я нашла еще одного знакомого, который все еще находится в Минске. С ними двумя я обмениваюсь новостями. Следа остальных, сожалению, не нашла.



«Учитель, господин Агапов. Вспоминаю с любовью как его уроки, так и его доброту», — пишет Жизель Аверти

На пенсии появилось свободное время — а вместе с ним и желание подтянуть русский язык и читать новости из Беларуси — на TUT.BY.

— У меня никогда не было возможности вернуться в Минск. Но уверена: если бы вернулась, спустя 40 лет бы обнаружила, как сильно изменился город.