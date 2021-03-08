﻿ Японский чиновник потерял работу из-за трех ужинов за чужой счет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Японский чиновник потерял работу из-за трех ужинов за чужой счет

08.03.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Высокопоставленный японский чиновник снят с должности в связи с тем, что принимал угощения от представителей крупного бизнеса, об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, уже бывший замминистра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки переведен сегодня в секретариат ведомства за нарушение закона об этике. Его уличили в том, что он принимал угощения от телекоммуникационного гиганта NTT – трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 1000 долларов.

О скандале стало известно на минувшей неделе, когда сообщили об участии Таниваки в разработке плана премьер-министра Ёсихидэ Суги о снижении расходов на мобильную связь, которая в Японии является одной из самых дорогих в мире.

Таниваки не один был уличен в нарушении закона – еще около десятка чиновников ужинали за счет еще одной компании - Tohokushinsha Film – а в ней высокую должность занимает сын главы правительства.

Японский закон об этике госслужащих гласит, что чиновник должен уведомить свое министерство, если его угощения стоят больше 100 долларов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности всплыли после того, как госслужащий принял участие в подготовке плана премьер-министра о снижении цен на сотовую связь.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минское море, шествие в центре и свадебный кортеж. Фото Минска, которые сняла француженка в 1978-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by