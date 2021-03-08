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Японский чиновник потерял работу из-за трех ужинов за чужой счет
08.03.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 мар – Sputnik. Высокопоставленный японский чиновник снят с должности в связи с тем, что принимал угощения от представителей крупного бизнеса, об этом сообщил телеканал NHK.
По информации телеканала, уже бывший замминистра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки переведен сегодня в секретариат ведомства за нарушение закона об этике. Его уличили в том, что он принимал угощения от телекоммуникационного гиганта NTT – трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 1000 долларов.
О скандале стало известно на минувшей неделе, когда сообщили об участии Таниваки в разработке плана премьер-министра Ёсихидэ Суги о снижении расходов на мобильную связь, которая в Японии является одной из самых дорогих в мире.
Таниваки не один был уличен в нарушении закона – еще около десятка чиновников ужинали за счет еще одной компании - Tohokushinsha Film – а в ней высокую должность занимает сын главы правительства.
Японский закон об этике госслужащих гласит, что чиновник должен уведомить свое министерство, если его угощения стоят больше 100 долларов.
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Подробности всплыли после того, как госслужащий принял участие в подготовке плана премьер-министра о снижении цен на сотовую связь.
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