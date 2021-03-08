Японский чиновник потерял работу из-за трех ужинов за чужой счет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Высокопоставленный японский чиновник снят с должности в связи с тем, что принимал угощения от представителей крупного бизнеса, об этом сообщил телеканал NHK.

По информации телеканала, уже бывший замминистра общенациональных дел и коммуникаций Ясухико Таниваки переведен сегодня в секретариат ведомства за нарушение закона об этике. Его уличили в том, что он принимал угощения от телекоммуникационного гиганта NTT – трижды ужинал за счет бизнесменов на сумму около 1000 долларов.

О скандале стало известно на минувшей неделе, когда сообщили об участии Таниваки в разработке плана премьер-министра Ёсихидэ Суги о снижении расходов на мобильную связь, которая в Японии является одной из самых дорогих в мире.

Таниваки не один был уличен в нарушении закона – еще около десятка чиновников ужинали за счет еще одной компании - Tohokushinsha Film – а в ней высокую должность занимает сын главы правительства.

Японский закон об этике госслужащих гласит, что чиновник должен уведомить свое министерство, если его угощения стоят больше 100 долларов.

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