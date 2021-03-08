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Правозащитники: 141 политически мотивированное уголовное дело возбуждено в Беларуси против женщин

08.03.2021 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свыше 140 политически мотивированных уголовных дел возбуждено в Беларуси против женщин от начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года. Об этом заявили в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна».

«ПЦ „Весна“ известно как минимум о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании», — отметили правозащитники.

По их данным, 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. «Десять из них уже осуждены на реальные сроки лишения свободы, остальные ждут судов», — говорится в сообщении.


38 женщин признаны политическими заключенными. 17 женщин получили «домашнюю химию» либо штрафы и сейчас находятся на свободе. 75 женщин находятся на свободе в статусе подозреваемых по уголовным делам, часть из них уехала за границу.

«Как никогда до этого, в последнюю президентскую кампанию огромное количество женщин в Беларуси было брошено за решетку по политическим мотивам, подчеркнули правозащитники. Это стало реакцией на то, что у мирных белорусских протестов, вспыхнувших после президентских выборов 2020 года, оказалось „женское лицо“: выдвижение Светланы Тихановской на пост президента вместо арестованного мужа, мирные женские цепи солидарности, женские субботние марши, объединение трех штабов — Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой.

Огромное количество женщин каждый день делают невидимую работу: пишут письма поддержки, посещают судебные процессы, собирают передачи для осужденных. Белорусские женщины стали настоящими лидерами движения за демократические изменения в стране», — отметили правозащитники.

 
 
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Об этом заявили в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна».
 
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