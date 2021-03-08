Беларусь запускает производство вакцины «Спутник V». Планируют экспорт

По 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» в месяц планирует выпускать Беларусь, в том числе на экспорт.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко на ОНТ в субботу.

По его словам, первые 15 тысяч ампул валидационной партии от «Белмедпрепаратов» уже проходят экспертизу в российском центре «Гамалеи». Производство планируется начать с 30 или 31 марта.

«По плану - 500 тысяч доз ежемесячно. Главное - насытить наш рынок. Речь идет именно о вакцинации наших граждан. Когда появится возможность, а она предусмотрена договором, тогда можно и экспортировать», - сказал представитель Минздрава.

Чередниченко сообщил, что сейчас идут переговоры с другими производителями, но не уточнил – о чем: о закупках или о локализации производства.

Он отметил, что самое главное сейчас – удовлетворить потребности отечественного рынка. Но если появится возможность для экспорта, то начнутся поставки вакцины.

«В настоящее время вакцина "Спутник V" - это та вакцина, которая, действительно, обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальным. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но и не забываем про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию», - осказал замминистра.

Но, по его словам, «выйти на фармацевтический рынок другой страны, другого континента – очень сложно, здесь играют роль и временной фактор, и финансовый, но это того стоит».

Он отметил также, что на белорусских мощностях смогут разливать не только «Спутник V», «локализация открыта для всех».

Напомним, 4 марта министерство здравоохранения Беларуси опубликовало измененный перечень стран, по возвращению из которых граждане обязательно должны соблюсти 10-дневную самоизоляцию.

Фото: официальный телеграм-канал Минздрава