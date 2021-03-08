Вот так начало весны! В Гомеле на неделе - снегопады и до 13 градусов мороза

Источник материала: Tut.by

Весна пришла пока что только на календаре, потому что в Гомеле на неделе — снегопады и морозы. Но в выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет уже до +6 °С.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня, 8 марта, весь день прогнозируют небольшие снегопады и 0…-2 °С — днем, до -7 °С — вечером.

Во вторник похолодает: в темное время суток — до -10 °С, днем — −3…−5 °С. И весь день — снег.

В среду, 10 марта, также будет снежно, но чуть теплее: 0…-2 °С — днем, до -8 °С — утром и вечером.

Четверг будет самым холодным днем этой недели: до -13 °С — утром, до -5 °С — днем. Снегопады не прекратятся.

В пятницу, 12 марта, резко потеплеет, но поднимется сильный порывистый ветер, снег будет переходить в дождь. В первой половине суток будет −3…−9 °С, днем и вечером — около нуля.

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