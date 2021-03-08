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Ну и где весна? В Могилеве на неделе - снег и усиление мороза
08.03.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока весна только на календаре, потому что в Могилеве на неделе — морозы и снегопады с метелью. По
Сегодня, 8 марта, днем будет около -3 °С, к вечеру похолодает до -9 °С, ожидаются снег и метель.
Весь вторник прогнозируют снегопады, но местами и кратковременные. Утром и вечером будет до -12 °С, днем — −5…−7 °С.
В среду, 10 марта, также ожидаются снегопады. Днем будет до -4 °С, утром и вечером — -12 °С.
В четверг похолодает: −6…−8 °С — днем, до -16 °С — в темное время суток. Снегопады с метелями продолжатся.
В пятницу, 12 марта, потеплеет. Утром ожидается максимум -10 °С, днем и вечером — около нуля. Но поднимется сильный порывистый ветер, прогнозируют небольшой снег и метель, вечером — дождь.
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К выходным обещают потепление.
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