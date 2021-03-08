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Ну и где весна? В Могилеве на неделе - снег и усиление мороза

08.03.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока весна только на календаре, потому что в Могилеве на неделе — морозы и снегопады с метелью. По предварительным данным pogoda.by, к концу недели потеплеет, а на выходных будет небольшой «плюс».


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 8 марта, днем будет около -3 °С, к вечеру похолодает до -9 °С, ожидаются снег и метель.

Весь вторник прогнозируют снегопады, но местами и кратковременные. Утром и вечером будет до -12 °С, днем — −5…−7 °С.

В среду, 10 марта, также ожидаются снегопады. Днем будет до -4 °С, утром и вечером — -12 °С.

В четверг похолодает: −6…−8 °С — днем, до -16 °С — в темное время суток. Снегопады с метелями продолжатся.

В пятницу, 12 марта, потеплеет. Утром ожидается максимум -10 °С, днем и вечером — около нуля. Но поднимется сильный порывистый ветер, прогнозируют небольшой снег и метель, вечером — дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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