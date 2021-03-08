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Акции в честь 8 марта и заседание МОК по Беларуси. Онлайн дня
08.03.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы организуют акции в честь восьмого марта, а Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность санкций в отношении НОК Беларуси. TUT.BY рассказывает о главных событиях дня в традиционном онлайне.
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Белорусы организуют акции в честь восьмого марта, а Международный олимпийский комитет рассмотрит возможность санкций в отношении НОК Беларуси. TUT.BY рассказывает о...
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