Захарова рассказала, почему считает главным мужчину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 мар – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, часто ли ее видят дома родственники, и почему она считает мужчину главным.

Захарова, отвечая на вопрос в интервью телерадиокомпании "Мир", как часто видят ее родные дома, шутливо сказала: "Да, по телевизору". Она отметила, что сложно не отказаться от чего-то при ее напряженном графике.

"Я могу сказать, что я поняла это сразу и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно", - сказала официальный представитель МИД.

Она призналась, что почти исключила из своей жизни шопинг.

Отвечая на вопрос о хорошей жене и хорошей маме, Захарова задала со смехом встречный вопрос, "а кто Вам сказал, что я хорошая и там, и там?".

"Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь", - сказала представитель МИД.

Говоря о том, кто в доме главный, Захарова подчеркнула, что по ее личной убежденности, главный дома мужчина.

"У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда", - заключила она.